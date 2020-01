Zucchero e la depressione: “Insistevo per essere ricoverato” (Di domenica 12 gennaio 2020) Zucchero si è confessato in una lunga intervista rilasciata a “Robinson”, l’inserto culturale di “La Repubblica”. Il cantautore ha rivelato alcuni dei suoi segreti più grandi e ci ha fatto entrare nella sua mente raccontando le sue emozioni e sensazioni. Zucchero e la depressione: “Volevo stare lontano dalle scene per curarmi” Il bluesman italiano più famoso di tutti i tempi ha deciso di raccontarsi e di non rivelare solo gli aspetti positivi della sua vita tra l’arte e la musica. Dopo aver discusso del suo successo, arrivato tra gli anni ’80 e ’90, Zucchero ha confessato di aver sofferto di depressione per un lungo periodo. Il cantautore avrebbe anche desiderato allontanarsi dalle scene per curarsi ed evitare quei brutti attacchi di panico che lo colpivano. Ecco alcune sue parole (mentre parlava con un esperto di patologie ... Leggi la notizia su velvetgossip

