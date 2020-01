Zayn Malik, compleanno d’amore con Gigi Hadid: di nuovo insieme? (Di domenica 12 gennaio 2020) Zayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeZayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo insiemeUfficiale ancora no, ma quasi: Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme. Almeno così sembra, a giudicare dalle foto che circolano su Internet e li ritraggono fianco a fianco, complici, tra le strade di New York. I due, infatti, hanno festeggiato in un noto ristorante della Grade Mela il compleanno di lui, che oggi – 12 gennaio – spegne 27 candeline: un quadretto che non è sfuggito agli obiettivi dei paparazzi, che li hanno sorpresi insieme alla sorella di lei, Bella, e ... Leggi la notizia su vanityfair

