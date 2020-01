Regina Elisabetta, convocato vertice Harry e William (Di domenica 12 gennaio 2020) httLa Regina Elisabetta avrebbe convocato per lunedì mattina un vertice d’emergenza per discutere della posizione di Harry e Meghan, dopo la loro rinuncia dei compiti reali. Ci saranno anche Carlo e i figli. Regina Elisabetta, lunedì vertice per Harry e Meghan La casa reale d’Inghilterra è in subbuglio da quando Harry e Meghan hanno deciso di abdicare dai loro compiti reali. Per questo motivo, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, la Regina Elisabetta ha convocato per lunedì 13 gennaio un vertice d’emergenza nella tenuta di Sandringham al quale presenzieranno il figlio Carlo e i nipoti William e Harry. Tutti insieme per la prima volta dopo lo scandalo, perché questa situazione va risolta in famiglia. Anche Meghan, quindi, farà parte del vertice, ma forse solo in collegamento telefonico, perché sembra già essere oberata di impegni. Nuova vita per Meghan Meghan, ... Leggi la notizia su notizie

