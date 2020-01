Perché coi droni in medio oriente vola anche la nuova corsa all’oro (Di domenica 12 gennaio 2020) In questi giorni l’oro sale soprattutto di notte, quando la Borsa di Shanghai e i listini asiatici ne fanno incetta spaventati dai venti di guerra che soffiano sul medioriente. Poi, con la luce del mattino, il prezzo scende, ma solo un po'. Le quotazioni hanno raggiunto livelli mai visti in euro (ol Leggi la notizia su ilfoglio

GiovanniManco4 : RT @intuslegens: #Craxi fu l'ultimo statista, capì che l'#Ue era un piano contro la nazione, i traditori comunisti gli scatenarono i giudic… - ildisagioh : È come se io lanciassi una molotov su un’auto in piena estate coi 45 gradi che si registrano e poi esclamassi “Guar… - softsyoungk : IO VOLEVO D WORD PERCHÉ PRIMA CHE COMINCIASSE IL CONCERTO ERO TIPO:'nah mica viene coi capelli alzati non si mette… -