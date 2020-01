La piccola Noemi sul campo per la partita Lazio-Napoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Tutti ricordano la storia della piccola Noemi, la bambina rimasta ferita lo scorso 3 maggio, durante una sparatoria avvenuta a Piazza Nazionale, a Napoli. La bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione per molto tempo e tutti hanno pregato e si sono stretti intorno al dolore della famiglia, sperando che riuscisse a sopravvivere. Noemi è stata portata al Santobono di Napoli ed inizialmente i medici hanno preferito tenere la sua prognosi riservata, vista la gravità della situazione. Noemi, però, era una vera guerriera, che ha lottato giorno dopo giorno e si è ripresa la sua vita. Dopo il suo arrivo in ospedale, la piccola è stata operata con urgenza, aveva un polmone perforato. I medici hanno drenato il sangue dal polmone al cuore ed hanno estratto il proiettile. In seguito Noemi è entrata in coma e respirava soltanto grazie ad un respiratore artificiale. C’è voluto ... Leggi la notizia su bigodino

annatrieste : Con Ciro Immobile la piccola Noemi che riceve da Insigne la maglia del Napoli. Cresci bene piccerella, questa è la… - ciropellegrino : La piccola #Noemi, quasi uccisa durante un agguato di #camorra, strappata alla morte dai medici del Santobono, ora… - BelpassoAlberto : RT @MGuardasole: L’immagine più bella di #LazioNapoli ??! Splendido regalo per la piccola #Noemi, la bimba rimasta ferita durante l’agguato… -