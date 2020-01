Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. Sassari vince contro Varese, Venezia espugna Trieste (Di domenica 12 gennaio 2020) La Dinamo Sassari risponde subito alla Virtus Bologna e ottiene la vittoria nella diciottesima giornata della Serie A di Basket. Un successo sofferto ed importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha superato per 93-87 la Openjobmetis Varese, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato e consolidando il suo secondo posto in classifica. Sassari arrivava dalla sconfitta in Champions League e ha controllato il match fino a metà del terzo quarto, trovandosi avanti anche di quattordici punti. Varese non ha mai mollato, trascinata anche da un super Matteo Tambone da 22 punti, ed è riuscita a rimontare, passando anche in vantaggio. Nell’ultimo quarto, però, Sassari ha fatto valere la sua maggior forza, vincendo la partita in un finale combattuto. Miglior marcatore dei sardi Dyshawn Pierre con 22 punti, ma ottimo il contributo anche di Miro Bilan con 18 ... Leggi la notizia su oasport

