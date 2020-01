Urla e minacce di morte ai familiari barricati in casa: arrestato 43enne (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGiovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, in seguito ad una segnalazione al 113, sono intervenuti in un appartamento di via Cosenza per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che colpiva a pugni la porta d’ingresso di un’abitazione in cui si erano barricati i familiari. Una volta entrati, gli agenti hanno allertato il 118 perché la madre dell’uomo era stata colta da malore in seguito alle ripetute aggressioni fisiche e verbali del figlio. C.E., 43enne stabiese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati. L'articolo Urla e minacce di morte ai familiari barricati in casa: arrestato 43enne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

mcpkoo : sapete un'altra cosa che rovina le famiglie ? le minacce di andarsene di casa e le urla - DelMoroMassimo1 : RT @franz6200: BLOB - ' ESSERE (O NON ESSERE) GIORGIA MELONI? ' questa sera l'intera puntata di blob dedicata alla Meloni, 20 minuti di pro… - franz6200 : BLOB - ' ESSERE (O NON ESSERE) GIORGIA MELONI? ' questa sera l'intera puntata di blob dedicata alla Meloni, 20 minu… -