Salvini e le promozioni dubbie di Tridico all’INPS (Di sabato 11 gennaio 2020) “L’Inps non è proprietà privata di Pasquale Tridico. Il governo spieghi se è vero, come denuncia oggi la Stampa, che il presidente dell’Inps ha sponsorizzato e attuato una serie di dubbie promozioni (con notevole aumento di spesa a carico dei cittadini) penalizzando chi non è allineato alle posizioni della maggioranza. Dimissioni immediate di Tridico se una sola delle accuse fosse confermata!”: il segretario della Lega Matteo Salvini annuncia un’interrogazione urgente a sua firma al governo e al ministro del lavoro sulla vicenda raccontata oggi da La Stampa. Salvini e le promozioni dubbie di Tridico all’INPS Di cosa parla Salvini? Un articolo firmato da Jacopo Iacoboni sulla Stampa racconta oggi che all’INPS è in corso una rivolta contro il presidente Pasquale Tridico, il direttore generale Gabriella Di Michele e il cerchio magico ritenuto filo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

