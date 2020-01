Roberto Cannavò: “Mi indicavano le persone con un dito. E io le uccidevo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Roberto Cannavò sta scontando l’ergastolo per associazione mafiosa e 13 omicidi, in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato l’omicidio Parisi, un 18enne catanese rimasto vittima nel ’91 di un suo agguato. Ha 53 anni è originario di Catania e da due mesi è in libertà vigilata, Roberto Cannavò, ex killer dei carcagnusi, ha raccontato … L'articolo Roberto Cannavò: “Mi indicavano le persone con un dito. E io le uccidevo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

