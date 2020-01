Pellezzano, pioggia di finanziamenti al Comune per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pellezzano (Sa) – E’ di circa due milioni e mezzo di euro il finanziamento proveniente dal Governo Centrale per interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico da eseguire nel Comune di Pellezzano (SA). L’erogazione di questi fondi, come indicato dalla Direzione Centrale della finanza locale, evidenzia il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno recante l’assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20mila abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019. I progetti elaborati, con apposita istanza di finanziamento, sono stati esposti con apposite delibere di Giunta Comunale: la numero 133, 134, 135 e 136, tutte del 13 settembre 2019. La numero 133 riguarda un ... Leggi la notizia su anteprima24

