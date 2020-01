Panettone ripieno di hashish, nei guai due napoletani (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoProcida (Na) – Sono stati fermati dai militari dell’Arma, ieri sera, nei pressi del porto di Procida, due napoletani partiti con l’ultimo traghetto del giorno da Pozzuoli. Con se trasportavano un Panettone con un ripieno “speciale”. Quando i carabinieri hanno intercettato i due, subito hanno capito che non erano isolani. Insospettiti hanno così proceduto con una perquisizione. I due, entrambi del quartiere Arenella di Napoli, trasportavano un Panettone, apparentemente innocuo. Solo aprendo la confezione si è scoperto, invece, che il dolce natalizio era stracolmo di hashish e marijuana. Per un totale di circa 90 grammi di droghe leggere. L'articolo Panettone ripieno di hashish, nei guai due napoletani proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

