Migranti, almeno 12 morti in un naufragio al largo della Grecia (Di sabato 11 gennaio 2020) Migranti, almeno 12 morti in un naufragio al largo della Grecia almeno 12 Migranti sono morti oggi – sabato 11 gennaio – dopo che la barca sulla quale viaggiavano, probabilmente verso l’Italia, è affondata nel mar Ionio, a largo della Grecia. Lo ha riferito la Guardia Costiera greca, precisando che “l’operazione di ricerca e soccorso continua”. Sull’imbarcazione c’erano una cinquantina di persone che si erano imbarcate sull’isola di Paxi. “Finora sono stati recuperati 12 corpi. Le operazioni di ricerca e salvataggio continuano”, hanno assicurato gli uomini della Guardia Costiera. Intanto, proprio stanotte, la nave della Ong Open Arms aveva invece soccorso 74 persone, “donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock”. Si è trattato di un soccorso “molto complesso” – riferisce la Ong ... Leggi la notizia su tpi

