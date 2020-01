Libia, le forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco (Di sabato 11 gennaio 2020) L’ersercito nazionale della Libia, guidato dal generale Khalifa Haftar, ha annunciato il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 11 gennaio. Al messaggio è stato aggiunto un avvertimento: «Una dura rappresaglia verrà effettuata contro chi non lo rispetterà». L’appello per il cessate il fuoco era stato lanciato dai presidenti di Turchia e Russia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, a seguito dell’incontro a porte chiuse tenutosi in occasione della visita del presidente russo a Istanbul per l’inaugurazione del gasdotto TurkStream. Inoltre, nell’incontro tenutosi oggi, 11 gennaio, tra il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel il presidente russo ha sottolineato di di aver ragguagliato la cancelliera tedesca sui negoziati di Istanbul col presidente turco Recep Tayyip Erdogan, assicurando di sostenere il processo di Berlino per ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Libia, forze del generale Haftar annunciano il cessate il fuoco: “Dure rappresaglie per chi non lo rispetterà” - Agenzia_Ansa : #Libia conferenza stampa congiunta Conte-Sarraj: il premier libico: 'Sì al cessate il fuoco ma #Haftar si ritiri'… - Agenzia_Ansa : #Libia, le forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco #ANSA -