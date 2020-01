Domodossola, 26enne muore sul lavoro

Tragico incidente sulalla "Travi e Profilati", a Pallanzeno, alle porte di(Verbano-CusioOssola). Une morto nella notte mentre scaricava da un camion travi e putrelle di ferro. Per motivi ancora in via di accertamento, una parte del carico ha travolto il il giovane, che è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non sono però riusciti a rianimarlo.(Di sabato 11 gennaio 2020)