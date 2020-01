Concerti in Luci d’Artista, quintetto con clarinetto per l’ultimo appuntamento (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Salerno – Saranno i docenti della nostra massima istituzione musicale, Gaetano Falzarano al clarinetto, Francesca Taviani al violoncello, a chiudere con raffinata eleganza la V edizione della rassegna “Concerti in Luci d’Artista”, a cura del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, del Cta di Salerno, unitamente all’Associazione “Amici dei Concerti di Villa Guariglia”, con il patrocinio morale del Comune di Salerno, nella chiesa di Santa Maria de’ Lama, domenica 12 gennaio alle ore 19. Tema della serata il quintetto con clarinetto che verrà inaugurata dalla Fantasia di Franz Ignaz Danzi sull’aria “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. “Uno degli artisti più amabili che esistano”: così ebbe ad esprimersi Louis Spohr nei confronti di Franz Danzi, con cui ebbe un lungo sodalizio artistico. Un giudizio, questo, che ben esprime ... Leggi la notizia su anteprima24

