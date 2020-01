M5S: Stati generali dal 13 al 15 marzo (Di venerdì 10 gennaio 2020) gli Stati generali del Movimento 5 Stelle saranno l'occasione per riuscire a dare una nuova vision al Movimento. E per farlo dovremo guardare ai prossimi 10 anni, ha detto Giggino Leggi la notizia su firenzepost

Giorgiolaporta : Un grazie sincero a #LeIene per aver lanciato una inchiesta sulle #firmefalse del #M5S in #Sicilia. Per l'ennesima… - Agenzia_Ansa : M5s, gli Stati Generali in programma dal 13 al 15 marzo Di Stefano su Fb: 'Sto con Di Maio, stop irriconoscenza'… - adrianobusolin : RT @Giorgiolaporta: Un grazie sincero a #LeIene per aver lanciato una inchiesta sulle #firmefalse del #M5S in #Sicilia. Per l'ennesima volt… -