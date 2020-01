Lazio-Napoli, allerta massima a Roma: “Arrivano gli ultras dei Mastiffs” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSabato Lazio-Napoli poi, domenica Roma-Juve. C’è allerta massima per il prossimo weekend di Serie A. Stando a quanto riferito da ‘Il Messaggero’, è stato studiato un importante piano di sicurezza per evitare potenziali scontri tra tifosi, dentro e fuori lo stadio. Ci saranno 2mila agenti e 800 steward per una due giorni di fuoco all’Olimpico di Roma. L’arrivo dei partenopei nella Capitale, generalmente, non è accolto da un comitato di benvenuto. Anzi. La trasferta, comunque, non è stata vietata, ma è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania che non siano in possesso della tessera del tifoso. Ne dovrebbero arrivare un migliaio, cifra a cui si andranno a sommare altri 500-mille supporter che risiedono fuori dai confini campani. “Tra i primi a destare la massima attenzione – scrive il quotidiano ... Leggi la notizia su anteprima24

