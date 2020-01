Gallerie insicure, sono circa 200 quelle non a norma. Non c’è stato ancora adeguamento alla direttiva antincendio Ue del 2004 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Come riportato dal FattoQuotidiano del 19 dicembre esistono altri fronti di indagini sulla sicurezza su strade e autostrade ed è quello delle Gallerie. Almeno due procure – quella di Genova e quella di Avellino – attraverso il lavoro degli uomini della Guardia di finanza hanno acquisito un documenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ebbene, come riportano oggi La Repubblica e Il Secolo XIX, questo organo tecnico del ministero delle Infrastrutture ha inviato una comunicazione alla direzione generale del Mit, ad Autostrade per l’Italia Aspi), al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e a tutti i Provveditorati alle opere pubbliche e segnalava segnalava 105 Gallerie che non rispettano l’adeguamento previsto dalla direttiva europea 2004/54, recepita in Italia nel 2006, per quanto riguarda i sistemi antincendio. Non ci sono però solo le 105 Gallerie in carico ad ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

