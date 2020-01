Atlanta 3 e 4 arriveranno in tv nel 2021! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Atlanta 3 e 4, le due nuove stagioni della serie creata e interpretata da Donald Glover, arriveranno sugli schermi nel 2021. Atlanta 3 e 4 torneranno sugli schermi televisivi americani nel 2021, saltando la messa in onda in questa stagione, come hanno rivelato i responsabili di FX. L'obiettivo è quello di girare le due stagioni senza interruzioni e Donald Glover, creatore della serie, sembra aver richiesto all'emittente di poter realizzare un numero maggiore di puntate rispetto a quanto previsto. John Landgraf, presidente di FX, ha dichiarato parlando di Atlanta: "Inizialmente il suo intento era quello di realizzare sedici puntate da suddividere in due stagioni da otto. Recentemente è tornato da noi perché la situazione è talmente positiva con gli sceneggiatori da ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Atlanta 3 e 4 arriveranno in tv nel 2021! -