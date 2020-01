Arriva un po' di FREDDO da est: CALO TEMPERATURE nel weekend, ecco dove (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il predominio anticiclonico di questo mese di gennaio si è finora caratterizzato per TEMPERATURE generalmente superiori alle medie, eccezion fatta per la parentesi più fredda attorno all'Epifania che ha visto affluire aria artica soprattutto tra le regioni adriatiche e quelle meridionali. Il clima anomalo, tutt'altro che invernale, si è manifestato soprattutto sulle alture, accentuando ulteriormente quella che è la penuria di neve che si riscontra in montagna, per quanto attiene i rilievi dell'Appennino. Discorso diverso per le pianure del Nord, dove l'anticiclone si associa a clima ben più FREDDO, risultato dell'inversione termica e delle nebbie fitte. Questa è l'altra faccia della medaglia delle alte pressioni invernali, ma la nebbia è anche sinonimo di smog alle stelle, con alta concentrazione di polveri sottili. Ora il campo di alta pressione sta conoscendo un ... Leggi la notizia su meteogiornale

