Supercoppa di Spagna, in finale Atletico e Real Madrid: Barcellona eliminato (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Atletico Madrid si aggiudica la finale della Supercoppa di Spagna battendo il Barcellona per 3-2: sarà derby con il Real Madrid Saranno Atletico Madrid e Real Madrid a contendersi la Supercoppa di Spagna a Gedda, domenica prossima. La squadra di Simeone si è aggiudicata la finale battendo il Barcellona per 3-2. Dopo la rete iniziale di Koke, i blaugrana ribaltano il risultato con Messi e Griezmann. Nel finale, decisivi i timbri di Morata, su rigore, e Correa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : #Todibo, il tentennamento del giocatore non piace, e la trattativa col #Milan per ora non decolla (difensore convoc… - NicolePalt : Il Barcellona che perde in casa con l'Atletico... l'Atletico che va in finale per la supercoppa di Spagna contro il… - sportli26181512 : Supercoppa di Spagna: Atletico, che rimonta al Barcellona! 3-2 firmato Correa, ora il derby con il Real in finale:… -