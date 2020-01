Romina Power torna in California: la decisione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo la morte di Donna Jolanda e un viaggio con i figli a Zagabria, Romina Power è tornata in California: a testimoniarlo una foto che la cantante ha postato sull’aereo. Quali saranno i motivi della sua decisione? Romina Power torna in California Ancora non si sa se la decisione di Romina Power sia definitiva oppure no: tempo fa si parlava di un suo possibile trasferimento a Roma, e invece all’ultimo la cantante ha fatto sapere ai fan – attraverso un post su Instagram – di aver fatto ritorno in California. E’ lì che è tornata a vivere dopo il divorzio da Al Bano, e in molti si domandano se anche lei sarà sul palco dell’Ariston insieme al suo ex marito ora che i rapporti tra i due si sarebbero distesi – almeno per quanto riguarda la collaborazione lavorativa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@RominasPower) ... Leggi la notizia su notizie

