Pierfrancesco Savino diventa Craxi: la trasformazione grazie al trucco (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pierfrancesco Favino ha mostrato ai fan la sua trasformazione – dopo una lunga seduta di trucco – in Bettino Craxi: l’attore interpreterà il ruolo del famoso politico del film Hammamet di Gianni Amelio. Pierfrancesco Favino come Bettino Craxi In tanti hanno stentato quasi a riconoscere Pierfrancesco Favino, che sui social si è mostrato nei panni di Bettino Craxi: per somigliare al famoso politico italiano, Favino si è dovuto sottoporre a una lunga seduta intensiva di make up. Per interpretare il personaggio l’attore ha rivelato di essersi alzato ogni mattina all’alba, così da potersi preparare al trucco ed “entrare” a tutti gli effetti nei panni del personaggio. Hammamet, questo il nome dell’ultimo film del regista Gianni Amelio, ripercorre proprio l’ultimo periodo di vita di Bettino Craxi, e Favino è stato scelto per interpretare il ... Leggi la notizia su notizie

