Pensionato investito e ucciso da una donna: era positiva all'alcol test (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La tragedia è avvenuta nel Nord della Sardegna. Secondo i giornali locali, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna è risultata positiva all'alcol test Stava attraversando la strada, quando è stato investito da un auto. È morto così un Pensionato di 76 anni originario di Cuneo, ma che da tempo viveva a Trinità d'Agultu, nella Sardegna del Nord in provincia di Sassari. L'incidente, secondo quanto riportano i giornali locali, sarebbe avvenuto ieri sera, nella centralissima via Nazionale di Badesi. Sembra che l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, vicino a un distributore di benzina, quando è sopraggiunta un'auto, una Volkswagen Polo, guidata da una donna di 40 anni, originaria di Badesi, che lo ha travolto. Dopo l'impatto, l'autista del veicolo si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

Piergiulio58 : Tragedia nel Nord della Sardegna: un pensionato di 76 anni di Cuneo investito e ucciso da una donna ubriaca - La St… - StampaCuneo : Tragedia nel Nord della Sardegna: un pensionato di 76 anni di Cuneo investito e ucciso da una donna ubriaca… - Bocchinomaria : Tragedia nel Nord della Sardegna: un pensionato di 76 anni di Cuneo investito e ucciso da una donna ubriaca -