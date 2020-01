Morto Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato Rai in Sud America (Di giovedì 9 gennaio 2020) È Morto a 86 anni Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e storico volto della Rai, per cui ha lavorato a lungo come inviato dal Sud America. Dopo gli esordi a Perugia a soli 17 anni, è arrivato a Viale Mazzini nel 1966 per occuparsi di politica interna ed estera, cronaca e sport. Leggi la notizia su notizie

notizieit : Morto Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato #Rai in Sud America - vascopirri : RT @roberiez: Rai: morto Italo Moretti, fu grande inviato in Sud America (Agi) - egidioCA : RT @Tg3web: È morto Italo Moretti. Giornalista e inviato della Rai, raccontò la società e i conflitti dell’America Latina negli anni ‘70. D… -