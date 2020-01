L’ex ministra Pinotti a TPI: “In Libia l’Italia deve evitare un’escalation militare. Con l’uccisione di Soleimani Trump fa un regalo all’Isis” (Di giovedì 9 gennaio 2020) TPI intervista l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti TPI ha intervistato l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti sul ruolo dell’Italia in Libia e sugli ultimi sviluppi della crisi tra Usa e Iran dopo l’uccisione del generale Soleimani e la risposta di Teheran al raid statunitense. Senatrice Pinotti ha tirato anche lei un sospiro di sollievo? Vuole una risposta sincera? No. Perché la crisi non è finita? La cosa che più mi preoccupa in questo momento è un problema che non tutti hanno messo bene a fuoco. Quale? Che il primo beneficiario della mossa, che io giudico sbagliata, di Trump rischia di essere il Daesh. Intende dire il progetto integralista di un califfato che noi in Italia abbiamo ribattezzato Isis? Esatto. Il drone non ha colpito solo un uomo, un Genarale, ma anche una figura che è stata centrale nell’organizzazione delle milizie sciite ... Leggi la notizia su tpi

