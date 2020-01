Lapo Elkann mette all’asta i suoi abiti per beneficenza (Di giovedì 9 gennaio 2020) I vestiti di Lapo nessi all’asta per beneficenza dopo il suo incidente, fra i capi anche pezzi iconici Il rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann mette all’asta i suoi vestiti per beneficenza. Pare che l’incidente di cui è stato vittima a Tel Aviv pare lo abbia profondamente cambiato. Oggi l’erede degli Agnelli è un uomo nuovo e ha deciso di essere solidale con gli altri. Per farlo ha aperto il suo armadio di capi firmati per venderli all’asta e il ricavato donarlo in beneficenza. Fra i capi ci sono anche alcuni dei suoi outfit più iconici, che fanno gola agli appassionati e che consentiranno di ricavare una cifra notevole. Il giovane ereditiere nell’incidente ha rischiato di morire ed era stato ricoverato in codice rosso all’Assunta Hospital di Tel Aviv con diverse fratture. Pare che fosse addirittura entrato in coma e operato tempestivamente. Il nipote di Gianni Agnelli cambiato dopo il ... Leggi la notizia su kontrokultura

