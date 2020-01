Kangaroo Island, il paradiso perduto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due morti, e il resto della popolazione sotto shock e impaurita. Quasi un terzo di Kangaroo Island, l’isola gioiello davanti alla costa sud australiana è andata in fumo. Si parla di foreste di eucaliptus, di 170.000 ettari di terra bruciati da fiamme devastanti e di una strage di animali: canguri, wallaby, echidna, koala. Proprio per quanto riguarda i koala, si teme che le vittime del fuoco siano decine di migliaia, e molti sono rimasti feriti e ustionati (qui il video diventato virale dei due cugini che con la loro auto sono andati in cerca di koala in difficoltà per portarli nei centri di soccorso). Sull’isola viveva una popolazione di circa 50.000 individui considerata l’unica nell’intero continente non affetta da clamidia e quindi una certezza per la sopravvivenza della specie in tutta Australia. https://twitter.com/NicCarratelli/status/1215181827746467841 Ed è ... Leggi la notizia su vanityfair

