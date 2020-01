Justin Bieber rivela: “Ho la malattia di Lyme” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha la malattia di Lyme: lo ha rivelato la stessa popstar su Instagram. “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale“, ha scritto il cantante 25enne, aggiungendo di avere “trascorso due anni difficili” a causa della malattia infettiva di origine batterica. “Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve“. “Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile“, ha scritto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

