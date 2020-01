In questa farmacia si vendono pillole… di felicità (Di giovedì 9 gennaio 2020) Che cos’è la felicità? Esiste davvero? Dove trovarla? Queste sono le domande che ci poniamo più frequentemente nella nostra vita, soprattutto in quei periodi di smarrimento dove trovare conforto sembra quasi un miraggio. La poesia, in questi momenti, può salvarci. Dicono che sia la cura di tutti i mali, o quasi. Perlomeno di quelli legati alla mente all’anima. La poesia è una forma d’arte che, con una metrica particolare e la scelta di parole, è in grado di trasmettere concetti e stati d’animo in maniera più evocativa e potente rispetto ad una qualsiasi altra forma di scrittura. La poesia, infatti, porta il lettore alla guarigione di sé, aiutandolo a far pace con la propria vita. In Inghilterra, sulla base che la poesia cura tutti i mali, è nata una farmacia unica nel suo genere. Aperta lo scorso ottobre, è la prima Poetry Pharmacy al mondo. Si trova in una cittadina ... Leggi la notizia su dilei

