Gregoretti, M5S chiede il rinvio del voto su Salvini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Maggioranza verso il rinvio del voto sul procedimento contro Salvini in merito al caso Gregoretti. Il senatore del M5s Mattia Crucioli ha chiesto di rinviare il voto della Giunta delle... Leggi la notizia su ilmessaggero

fattoquotidiano : M5s, Giarrusso: “Io cacciato perché non restituisco? Macché. Io non lascio il Movimento”. E non risponde sul voto p… - Affaritaliani : Gregoretti, Evangelista (M5S): 'Salvini agì da solo e fu abuso, nessuna analogia con caso Diciotti' - PanziRoberto : ALTRO REPENTINO PASSAGGIO ? Caso Gregoretti, Evangelista (M5s): 'Fonti di prova a favore di Salvini… -