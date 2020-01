FIFA 20: Virgil Van Dijk è il primo difensore ad avere una carta con rating overall 99 dopo l'annuncio del TOTY (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk ha stabilito un nuovo record dopo essere diventato il primo difensore ad avere una carta con overall 99 all'interno di FIFA 20.Van Dijk è stato nominato nella "Squadra dell'Anno" di FIFA 20 Ultimate Team, evento che per la prima volta è stato votato da fan e giocatori. Le sue statistiche sono state aggiornate e l'overall totale ammonta a 99. Van Dijk ha fatto la storia nel 2019, quando è diventato il primo difensore ad essere nominato il giocatore dell'anno della UEFA. L'asso del Liverpool era in lizza per vincere il Pallone d'Oro, ma è stato battuto dalla stella del Barcellona Lionel Messi.Van Dijk ha risposto al riconoscimento su Twitter, dichiarando in un tweet: "Che anno, che onore. Grazie per avermi votato nella squadra dell'anno @EASPORTSFIFA". Van Dijk si unisce alla squadra dell'anno FUT ad alcuni suoi compagni di squadra come Alisson, ... Leggi la notizia su eurogamer

