Concorso 179 Infermieri Cagliari, bando in Gazzetta: cosa sapere sulla selezione (Di giovedì 9 gennaio 2020) In Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari è stata pubblicata la delibera n.2255 del 29 Ottobre 2019, con riferimento al Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di 179 Infermieri, categoria D, da allocare presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Sardegna. Ancora i termini di partecipazione non sono stati indicati. In attesa del bando, riportiamo le informazioni su requisiti, modalità di invio domanda e prove. Novità e aggiornamenti sui Concorsi Infermieri Concorso 179 Infermieri Cagliari: requisiti di partecipazione Al Concorso Infermieri Cagliari possono partecipare tutti gli individui in possesso dei requisiti generali e specifici entro il termine ultimo di trasmissione delle domande. Sono: cittadinanza italiana, di uno Stato Membro dell’Ue o di Paesi Terzi salvo possesso dei ... Leggi la notizia su leggioggi

