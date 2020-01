Calciomercato Sampdoria, definito il ritorno di Tonelli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Sampdoria, raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento di Tonelli in blucerchiato: firma e visite mediche La Sampdoria ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento di Lorenzo Tonelli, che torna così a vestire la maglia blucerchiata dopo l’esperienza vissuta all’ombra della Lanterna nel corso della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, il difensore 29enne sosterrà nella giornata odierna le visite mediche a Genova e poi firmerà il nuovo contratto. Sarà così fin da subito a disposizione di Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

