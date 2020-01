Soleimani, un funerale da Ashura (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lutto, pianto, disperazione e morte. Di altri iraniani, accanto al capo supremo delle Brigate al Quds. Così dopo il tributo d'una folla immensa - uno-due milioni di persone per le vie di Tehran come all'epoca del rientro di Khomeini dall'esilio - la salma di Soleimani, passando per la città santa di Qom, è giunta a Kerman per la sepoltura. Lì s'è verificato una sorta di martirio collettivo. Sono morti in trentacinque nella calca attorno alla sua bara portata in processione nella città. Le (...) - Mondo / USA, Iran, No logo, Apertura Maxi, Donald Trump, Soleimani Qassem Leggi la notizia su feedproxy.google

