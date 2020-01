Ruba il portafoglio all’amico mentre è in questura: arrestato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mariagiulia Porrello Un giovane egiziano e il suo “amico” macedone, privi di documenti e irregolari, erano stati portati nella questura di Lecco per essere identificati. Nel corso delle operazioni, il primo ha approfittato del fatto che il secondo stesse dormendo per sottrargli il denaro; scoperto, si è scagliato contro i poliziotti Delinquere in questura. Sembra un’assurdità, ma non lo è. A Lecco è accaduto proprio l’impensabile: un giovane di 19 anni, di nazionalità egiziana, irregolare sul territorio nazionale, ha voluto Rubare il portafoglio all’amico, per modo di dire, macedone, classe 2002, proprio mentre si trovavano all’interno dell’edificio della polizia. I due erano stati portati in questura dagli equipaggi della squadra volanti nel corso di un servizio di controllo del territorio del 5 gennaio. La coppia di stranieri era stata trovata priva di documenti, pertanto ... Leggi la notizia su ilgiornale

