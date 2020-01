Roma, papà si toglie la vita: “Non riesco a sopravvivere alla morte di mio figlio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un uomo di 53 anni è stato trovato impiccato sul terrazzo condominiale del palazzo dove abitava, un edificio in via delle Vigne Nuove, zona Tufello a Roma. Leggi la notizia su roma.fanpage

Corriere : Il Papa si scusa per gli ‘schiaffetti’ alla fedele: «Cattivo esempio, anch’io perdo la pazienza» - Corriere : Schiaffetti alla fedele in Piazza San Pietro, il Papa: «Scusate per il cattivo esempio ... - PieroVendramel : RT @GHINODITACCO18: Droga e festini nel palazzo occupato con la luce riattaccata dall’elemosiniere del Papa e il Comune di Roma anziché sgo… -