Raggi: assunti 70 giardinieri, in corso prove per nuove assunzioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “Abbiamo esaurito le prime 70 assunzioni di giardinieri che abbiamo preso dai centri per l’impiego, grazie alla collaborazione della Regione. Ora la Regione ci ha autorizzato ad assumerne altri, stanno iniziando le selezioni che consistono in prove pratiche e teoriche. Chiaramente assumeremo nei limiti della copertura di bilancio”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa sulla manutenzione degli alberi. L'articolo Raggi: assunti 70 giardinieri, in corso prove per nuove assunzioni proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Raggi: assunti 70 #giardinieri, in corso prove per nuove assunzioni: #Roma – “Abbiamo… - FriioGianluca : @ritadallachiesa - BrianoGianluca : @alfonsodiiorio chiedilo chi li ha assunti cioe' a chi c'era prima della Raggi !!! quelli capaci del pd meloni lega e forza mafia -