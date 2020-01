Per la Gazzetta la lentezza di Fabian Ruiz sta penalizzando il gioco del Napoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non ci va piano oggi la Gazzetta dello Sport su Fabian Ruiz, giudicando addirittura deleterio il suo gioco per il Napoli in questo periodo. Il centrocampista spagnolo doveva essere uno dei perni della squadra azzurra anche per le prestazioni che aveva offerto in Nazionale durante l’Europeo ed invece sembra faticare a trovare continuità. Forse anche per questo motivo il Barcellona sembra aver raffreddato il suo interesse considerandone troppo alta la valutazione fatta dal Napoli “Con Ancelotti ha giocato interno sinistro nel 4-4-2, mentre Gattuso lo ha provato centrale nella mediana a tre, con risultati mediocri. Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, probabilmente, lo stanno distraendo e non poco. Il Real Madrid ha pronta un’offerta di 70 milioni di euro da presentare al Napoli prima della prossima estate. E non è casuale che il centrocampista non ... Leggi la notizia su ilnapolista

Gazzetta_it : #Inter, per le fasce assalto a #Young dello United - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? LUkaku-LAutaro, amici per la palla ?? Milan, 467 milioni e 0 risultati in… - MinisteroSalute : Il 30 dicembre pubblicata in Gazzetta la #Manovra2020. Entrano in vigore misure concrete per aiutare le famiglie. A… -