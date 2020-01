Museo Provinciale di Capua, rinnovo Consiglio di Amministrazione: al via le procedure (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – “Con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Museo Provinciale di Capua intendiamo rilanciare ulteriormente il prestigioso complesso del Museo – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca – vero punto di riferimento culturale dell’intero territorio Provinciale. Questo scrigno di tesori rappresenta non soltanto il luogo di elaborazione di precisi valori identitari di un territorio di grande tradizione culturale, ma anche il volano per lo sviluppo del turismo culturale, sempre più in crescita oggi, in sinergia con tutte le istituzioni e gli attori del territorio. Tutti i nostri sforzi – ha concluso Magliocca – sono indirizzati a valorizzare sempre di più l’intero patrimonio storico e culturale di Terra di Lavoro”. Proprio stamane è stato ... Leggi la notizia su anteprima24

