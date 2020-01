Milano, arriva il “muro della gentilezza” su cui lasciare cappotti e sciarpe per i più bisognosi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo chiamano “il muro della gentilezza”: si trova a Milano, a pochi metri dalla Fabbrica del Vapore, in via Luigi Nono, vicino al Cimitero Monumentale. Da ieri, grazie al collettivo “Tempio del futuro perduto”, è possibile lasciare su questa parete cappotti, scarpe, cappelli, maglioni e sciarpe ma anche oggetti come spazzolini, cuscini e libri. Un luogo aperto, giorno e notte, a chi ha voglia di donare qualcosa a chi ne ha bisogno, magari a chi, per dignità, non si mette in fila alla Caritas e non mendica aiuto. «L’obiettivo – spiegano a Repubblica – è quello di restituire a tutti il loro futuro perduto, coinvolgendo i ragazzi, e non solo, nelle iniziative come questa. Quando accadrà questo posto si chiamerà soltanto Tempio del Futuro». «Qui si può venire anche di notte – aggiunge una giovane volontaria – ed è questo il ... Leggi la notizia su open.online

