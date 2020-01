L'uomo di neve, stasera su Rete 4 il film con Michael Fassbender (Di mercoledì 8 gennaio 2020) stasera in TV su Rete 4 alle 21:27 arriva L'uomo di neve, il film con Michael Fassbender basato sull'omonimo romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø. L'uomo di neve arriva stasera su Rete 4 alle 21:27 per una serata all'insegna del thriller con Michael Fassbender chiamato a dare un volto all'ispettore Harry Hole, personaggio nato dalla penna dello scrittore norvegese Jo Nesbø. L'uomo di neve è ambientato in una glaciale Oslo. Siamo a novembre, la città è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve che sembra scrutarla. Poche ore dopo Birte scompare senza lasciare traccia. Unico indizio, un pupazzo di ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'uomo di neve, stasera su Rete 4 il film con Michael Fassbender - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:27) L'uomo di neve (Film) #StaseraInTV 08/01/2020 #PrimaSerata #l_uomodineve @Rete4 - GuidaTVPlus : 08-01-2020 21:25 #Rete4 L' uomo di neve #Thriller #Film #StaseraInTV -