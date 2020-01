Iran: scossa di terremoto di magnitudo 4.5 vicino impianto nucleare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Iran: scossa di terremoto di magnitudo 4.5 vicino impianto nucleare Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata in Iran, nei pressi di un impianto nucleare. Il sisma, registrato dall’istituto geofisico americano (Usgs), è stato localizzato a 17 km a sudest di Borazjan, ad una profondità di 10 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Secondo l’agenzia di stampa Irna, la scossa è stata avvertita a Bushehr, a meno di 50 chilometri dall’epicentro del terremoto, dove si trova l’unico impianto nucleare del Paese. Il sisma, comunque, non dovrebbe aver provocato danni all’impianto. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio, l’Iran, oltre ad aver dato il via all’operazione “Soleimani martire” con il lancio di oltre 20 missili nei confronti di basi americane in Iraq, è stata protagonista anche di una sciagura ... Leggi la notizia su tpi

