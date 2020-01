Discoteca Corinaldo, giudizio immediato per i sei ragazzi della “banda dello spray”: a processo il 13 marzo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Verranno processati con giudizio immediato i sei ragazzi della cosiddetta “banda dello spray“, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di sei persone nella Discoteca di Corinaldo, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Il processo si terrà il 13 marzo ad Ancona davanti alla Corte d’Assise: i sei ragazzi – tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni – dovranno rispondere anche associazione per delinquere, lesioni gravissimi e furti in varie parti d’Italia. Il giudizio immediato è stato chiesto – e ottenuto – dalla Procura di Ancona: i sei ragazzi erano stati arrestati il 2 agosto 2019 per aver usato lo spray al peperoncino per commettere rubare catenine e preziosi ai coetanei che affollavano la Discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, in provincia di Ancona. Il panico aveva scatenato una fuga caotica: nella calca morirono ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

