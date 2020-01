Conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip: la novità sulla messa in onda (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. A condurre la quarta edizione del reality più famoso del mondo ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dai 2 opinionisti Pupo e Wanda Nara, moglie del calciatore argentino Mauro Icardi. alla sfida si aggiungono 4 ex concorrenti del GF Nip Le luci della casa si accenderanno mercoledì 8 gennaio, e solo allora inizierà la Grande avventura per le 19 celebrità che si sfideranno e si metteranno in gioco per superare tutte le nomination. Un’ulteriore novità annunciata sui canali social della trasmissione è la presenza di 4 “highlander”, ex del Grande Fratello della versione Nip: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. I 4 partecipanti “extra” si contenderanno, fin dall’inizio, i 2 posti disponibili per provare ad unirsi al resto dei concorrenti. Il giorno tanto atteso è ... Leggi la notizia su thesocialpost

