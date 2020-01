Cittadinanza onoraria a Mike Pompeo, il comune di Pacentro l'ha negata a novembre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'Aquila - Il comune di Pacentro nega la Cittadinanza onoraria al Segretario di Stato della Casa Bianca, Mike Pompeo, i cui bisnonni paterni, emigrati negli Usa, erano originari del piccolo centro peligno, esattamente come la cantante Madonna. La decisione è stata adottata nel novembre scorso dopo che i consiglieri comunali di opposizione, in seguito alla visita del Segretario di Stato, avevano proposto di conferire a Pompeo l'onorificenza. La notizia della Cittadinanza negata si è appresa solo oggi dopo che l'associazione "Un solo pianeta" alla luce della crisi internazionale in atto tra Stati Uniti e Iran, per il raid ordinato dal presidente Donald Trump e avallato dallo stesso Pompeo, ha proposto di non concedere il riconoscimento di cittadino onorario di Pacentro. La richiesta dell'associazione "non si pone - precisa il sindaco di ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

