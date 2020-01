Alla guida del Millenium Falcon in un ambizioso videogioco di LucasArts che non è mai diventato realtà (Di mercoledì 8 gennaio 2020) LucasArts ha svelato un nuovo gioco che non ha mai visto la luce e che sicuramente ai fan di Star Wars sarebbe piaciuto moltissimo.Prima di continuare con la notizia, vogliamo essere molto chiari: questa era un'idea, non qualcosa che in realtà è entrato nello sviluppo e poi è stato cancellato. Queste sono due cose molto diverse, una ovviamente molto più avanti nella scala "sarebbe potuto effettivamente succedere" rispetto all'altra. L'account non ufficiale "From Lucasfilm Games to LucasArts" ha condiviso un particolare aneddoto raccontato dall'ex designer di LucasArts, Jon Knoles."Nel corso degli anni, molti di noi volevano creare un gioco in cui potevi giocare nei panni di Han Solo, volare con il Falcon, far sbarcare la tua nave di contrabbando in diversi avamposti e fare affari, mettersi nei guai con l'Impero o l'autorità del settore aziendale". Inutile dire che questa combinazione di ... Leggi la notizia su eurogamer

