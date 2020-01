Variazioni al codice della strada: l’uso del cellulare alla guida costerà caro (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna serie di novità sono pronte per essere approvate in Camera e riguardano tutte il codice della strada. Un intervento importante perchè arriva in un periodo nel quale di cose ne sono successe per colpa della velocità, della distrazione e dell’abuso di sostanze. E allora bisogna correre ai ripari, fermo restando che il principio base resta sempre l’attenzione che il guidatore deve mettere quando è seduto in auto. Tra le prime norme ad essere sottoposta a votazione c’è quella dell’inasprimento delle sanzioni per chi guida usando, contemporaneamente, il cellulare: previste multe da 422 a 1697 euro e sospensione della patente in caso di recidiva. Introdotta anche la distanza di sicurezza laterale quando si sorpassa una bicicletta: un metro e mezzo per effettuare l’operazione nella sicurezza più totale. La proposte non si fermano ... Leggi la notizia su anteprima24

