Portogruaro, tir demolisce palazzi e semina il panico nel centro storico (Di martedì 7 gennaio 2020) Un camionista polacco ha seminato panico e distruzione nella notte guidato il suo tir nella zona pedonale del centro storico di Portogruaro. La notte tra il 4 ed il 5 gennaio, un camionista polacco completamente ubriaco ha seminato il panico nel centro storico di Portogruaro (Venezia). L’uomo, probabilmente in stato confusionale a causa dell’alcol, è … L'articolo Portogruaro, tir demolisce palazzi e semina il panico nel centro storico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

mattinodipadova : Camionista ubriaco entra con un tir in centro a Portogruaro: danni agli edifici - infoitinterno : Tir 'impazzito' e danni in centro a Portogruaro: verifiche da parte del Comune - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Portogruaro Tir 'impazzito' in centro storico nella notte: si fa largo urtando i palazzi. Fermato autista ubriaco https… -