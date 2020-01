Inter, Marotta: “Puntiamo a Eriksen ma per giugno. Cerchiamo un centrocampista e un esterno…” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il d.g. nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato del mercato prima di Napoli-Inter. Il dirigente si è sbottonato su Eriksen, ma in vista di giugno. L’Inter viaggia senza sosta e il d.g. nerazzurro Beppe Marotta lavora sul mercato per regalare a Antonio Conte quegli elementi in grado di lottare fino all’ultimo per gli obbiettivi stagionali. Marotta, il punto sul mercato Prima del match del San Paolo, ai microfoni di Sky, Marotta ha fatto il punto, dicendo e non dicendo, facendo intendere però che l’Inter è vigile sul mercato e qualcosa presto succederà. “Siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. Se i giocatori decidono di andare via, chiaramente cercheremo di accontentarli, in questo momento non ci sono queste pressioni da parte dei nostri giocatori, valutiamo con molta calma. Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per ... Leggi la notizia su newsmondo

